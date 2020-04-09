Команда «Джуманджи» намерена снять четвертую часть фильма

По данным издания, сиквел находится на стадии разработки. Создатели фильма смогут приступить к работе, как только закончится пандемия коронавируса. Названия у картины пока нет.

Предыдущие части «Зов джунглей» и «Новый уровень» вышли 2017 и 2019 годах. Классический фильм «Джуманджи» с Робином Уильямсом в главной роли появился в середине 90-х. Также есть одноименный мультсериал, снятый по мотивам фильма.