Команда «Джуманджи» намерена снять четвертую часть фильма
Американский режиссер Джейк Кэздан намерен снять продолжение приключенческого фильма «Джуманджи», передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, сиквел находится на стадии разработки. Создатели фильма смогут приступить к работе, как только закончится пандемия коронавируса. Названия у картины пока нет.
Предыдущие части «Зов джунглей» и «Новый уровень» вышли 2017 и 2019 годах. Классический фильм «Джуманджи» с Робином Уильямсом в главной роли появился в середине 90-х. Также есть одноименный мультсериал, снятый по мотивам фильма.