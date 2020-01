Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи проиграла одна из церквей Амстердама. Видео

Протестантская церковь Зейдеркерк в столице Нидерландов отметила 73-летнюю годовщину знаменитого музыканта колокольным звоном, который напомнил песню Life On Mars.

Проходивший мимо телеведущий Питер Гиббс записал звон колоколов на видео и выложил его на своей странице в Twitter.

«Всего лишь церковь 17-го века, которая играет песню Боуи», — написал он.

В среду 8 января Дэвиду Боуи исполнилось бы 73 года, и в этот день люди отмечают четвертую годовщину его смерти.

Ранее сообщалось, что компания Parlophone Records в этом году выпустит два альбома с неизданными ранее песнями Дэвида Боуи. В первом альбоме под названием Is It Any Wonder будет шесть песен, в том числе и изданную накануне в честь дня рождения певца акустическая версия The Man Who Sold the World («Человек, который продал мир)». Второй альбом ChangesNowBowie будет включать в себя девять треков с репетиции концерта 1996 года в нью-йоркском Madison Square Garden.