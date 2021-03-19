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    19 марта 2021, 19:47

    Коллекционер купил фото со съемок «Бэтмена» Тима Бертона

    Алена Макаренко

    Американский коллекционер купил серию уникальных фотографий со съемок культового фильма «Бэтмен» (1989) Тима Бертона. Об этом сообщил сайт eg.ru.

    Коллекционер купил фото со съемок «Бэтмена» Тима Бертона

    В «Бэтмене» снялись актеры Джек Николсон, Майкл Китон, Ким Бейсингер и Джерри Холл. Каждую сцену перед съемкой Бертон много раз репетировал. Особое внимание в фильме он уделили гриму.

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