Коллекционер купил фото со съемок «Бэтмена» Тима Бертона

Американский коллекционер купил серию уникальных фотографий со съемок культового фильма «Бэтмен» (1989) Тима Бертона. Об этом сообщил сайт eg.ru.

В «Бэтмене» снялись актеры Джек Николсон, Майкл Китон, Ким Бейсингер и Джерри Холл. Каждую сцену перед съемкой Бертон много раз репетировал. Особое внимание в фильме он уделили гриму.

Костюмер, гример и дизайнер Боб Рингвуд сделал полароидом множество фотографий персонажей в разных образах. В в начале декабря 277 из них ушли с молотка на аукционе Prope Store за 21 тысячу долларов. На минувшей неделе новый владелец перепродал свое недавнее приобретение — уже за 25,2 тысячи долларов.

Ранее режиссер Квентин Тарантино с прохладой воспринял «Джокера» Тодда Филлписа. Он посчитал фильм слегка монотонным и сравнил с кинокартиной «Таксист», снятой на новый лад.