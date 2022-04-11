Коллекцию картин, которые задержали в Финляндии, направили в Эрмитаж

На таможне в Финляндии задержали коллекцию картин, которые должны были доставить в Эрмитаж. На днях благодаря действиям российского МИД и Минкульта произведения искусства удалось вернуть на родину. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Задержку картин объяснили антироссийскими санкциями, однако «отвоевать» картины все же удалось. Фуру с экспонатами встретили сотрудники Эрмитажа и таможенники. Они осмотрели груз, после чего его перенесли в музей.