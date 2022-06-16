Коллективная выставка «Синергия ритмов. Учитель и ученики» открылась в Москве

В одном из арт-пространств Москвы открылась коллективная выставка творческих работ «Синергия ритмов. Учитель и ученики». В экспозицию вошло более 60 полотен — работы Галины Утиной и ее учеников. Художники показали зрителям свой ритм жизни, увлечения и опыт.

«Эта площадка была организована для того, чтобы посмотреть на реакцию людей и решить, это востребовано или нет, нужно или нет. Я вижу, что нужно», — рассказала деятель искусств Виктория Максимова.

Организаторы выставки планируют реализовать еще один проект под названием «Дети Донбасса». Они проведут мастер-классы для тех, кто никогда не брал в руки кисти, но мечтал об этом.