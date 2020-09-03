Количество зрителей в театральных залах разрешили увеличить

Приходить на спектакли зрителям необходимо в масках и перчатках.

«Сейчас у нас заполняемость залов на 50%. Минкультуры договорились с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября увеличить максимальную заполняемость зала до 70%», — заявила Анна Манилова.

Российские театры прекратили работать с 17 марта в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ выпустило министерство культуры. Некоторые учреждения продолжили показывать свои постановки на сайтах, но настоящих спектаклей пока не было.

В Москве театрам разрешили открыться с 1 августа. Однако не все учреждения культуры согласились с этой датой. Начинать сезон принято с премьер, которые требуют долгих репетиций. Кроме того, некоторые труппы столкнулись с тем, что не могут отказаться от массовых сцен или разместить музыкантов оркестра с соблюдением социальной дистанции.

Часть московских театров заявила, что начнет новый сезон или с середины сентября или с 1 октября.