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    03 сентября 2020, 15:08

    Количество зрителей в театральных залах разрешили увеличить

    Анатолий Минкин

    Любителям театральных постановок станет проще попасть на интересующие их спектакли. Министерство культуры договорилось с Роспотребнадзором об увеличении заполнении залов с 50 до 70%. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра культуры Анну Манилову, новое правило начнет действовать с середины сентября.
    Количество зрителей в театральных залах разрешили увеличить

    Приходить на спектакли зрителям необходимо в масках и перчатках.

    «Сейчас у нас заполняемость залов на 50%. Минкультуры договорились с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября увеличить максимальную заполняемость зала до 70%», — заявила Анна Манилова.

    Российские театры прекратили работать с 17 марта в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ выпустило министерство культуры. Некоторые учреждения продолжили показывать свои постановки на сайтах, но настоящих спектаклей пока не было.

    В Москве театрам разрешили открыться с 1 августа. Однако не все учреждения культуры согласились с этой датой. Начинать сезон принято с премьер, которые требуют долгих репетиций. Кроме того, некоторые труппы столкнулись с тем, что не могут отказаться от массовых сцен или разместить музыкантов оркестра с соблюдением социальной дистанции.

    Часть московских театров заявила, что начнет новый сезон или с середины сентября или с 1 октября.

    Новости SMI.FM