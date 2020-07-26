Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

Он будет выбирать лучшие VR-фильмы в категории «Виртуальная реальность». В рамках нее вручат три награды: «Выбор жюри», «Лучший опыт для пользователей в VR» и «Лучше погружение в историю».

В этой категории своим судейским мнением также поделятся глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар и британский режиссер Азиф Кападиа, известный по документальным фильмам о Роналдо и Эми Вайнхаус.

77-й международный кинофестиваль пройдет в Венеции с 2 по 12 сентября. Полную программу фестиваля опубликуют 28 июля.

В 2020 году жюри основной премии возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт («Властелин колец»). К ней присоединятся французская актриса Людивин Санье («Париж, я люблю тебя»), режиссеры Джоанна Хогг («Сувенир»), Кристи Пую («Смерть господина Лазареску»), Кристиан Петцольд («Феникс») и Вероника Франц («Сторожка»), а также итальянский писатель Никола Ладжойя.

Вторая по значимости секция — «Горизонты». В ней в кресло президента сядет французский кинорежиссер и сценаристка Клэр Дени («Высшее общество»). Помогать ей в выборе победителей будут продюсер Кристин Вачон («Кэрол»), испанский постановщик Оскар Алегрия, итальянский режиссер Франческа Коменчини и директор израильского Фонда кино Катриэль Шори.

Россию представят два конкурсанта в рамках программы молодых режиссеров Venice Days («Дни авторов»). На просмотр попала драма Ивана Твердовского «Конференция» и дебютная кинолента Филиппа Юрьева «Китобой». Одну из ролей у Юрьева исполнила актриса Кристина Асмус, продюсер — Алексей Учитель. Судить фильмы в этой категории будет израильский кинорежиссер Надав Лапид («Синонимы»).