Культура 06 июня 2023, 13:38 Книжный салон в 2024 году посвятят 225-летию Александра Пушкина

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В следующем году главной темой Книжного салона сделают 225-летние великого российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимира Рябовола.

Юбилей поэта будут праздновать по всей стране в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В программе — проведение фестивалей, организация кинопоказов, конкурсов, спектаклей, Кроме того, организаторы проработают маршруты поездок по пушкинским местам.

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