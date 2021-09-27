Книжный салон пройдет в Петербурге в 2022 году

Книжный салон вновь состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 2022 году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Мероприятие будет приурочено ко Дню города и пройдет с 26 по 29 мая. С инициативой провести Книжный салон выступил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Книжный салон 2021 года, который прошел на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа, задал этому крупнейшему культурному событию Санкт-Петербурга совершенно новый высокий уровень. Уровень мероприятий, их количество, охват — все в этом году было по-другому. Конечно, мы рассчитываем сохранить этот формат и в следующем году», — рассказал председатель Комитета по печати Владимир Рябовол.