Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли

Книжный фестиваль «Красная площадь», запланированный на начало лета, перенесли на середину июня. Об этом сообщили во «ВКонтакте».

Причина — пандемия коронавируса.

Организаторы фестиваля пообещали, что мероприятие обязательно состоится, но с 17 по 20 июня. Они хотят, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере, а все желающие нашли для себя интересные книги и пообщались с писателями и поэтами, отметило РИА ФАН.

«В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, а также по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника», — говорится в сообщении.

Организаторы также пообещали сохранить все обязательства перед партнерами. К новым датам они подготовят для гостей не менее интересную программу.

Изначально книжный фестиваль «Красная площадь» должен был открыться у стен Кремля 3 июня и завершиться в Пушкинский день России, 6 июня.