Книжные аллеи откроются в Санкт-Петербурге 10 июня

В пятницу, 10 июня, в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице состоится открытие восьмого сезона Книжных аллей. Об этом написал «Петербургский дневник».

Горожане и гости города смогут увидеть на книжных полках новинки и бестселлеры российских издательств. Кроме того, для гостей подготовлены выступления поэтов, а также различные мастер-классы и лекции, узнать точное расписание которых можно будет в группе «Книжные аллеи» во «ВКонтакте».

Также известно, что Музей старинных игр подготовил «Старинную игротеку», состоящую из лекций и практикумов. Она будет проходить каждый четверг с пяти до восьми часов вечера.

Посетить Книжные аллеи можно будет в любой день с 10:00 до 22:00 до 11 сентября включительно.