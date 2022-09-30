Книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор — 2022» началась во Владивостоке | 360°

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Книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор — 2022» началась во Владивостоке

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Открытие Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный Двор — 2022» состоялось во Владивостоке. Об этом сообщило издание «Золотой рог».

Мероприятие проходит в выставочном центре Арт-конгресс отеля «Экватор». Оно продлится до 1 октября.

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На ярмарке представлены книги не только от издательств Дальневосточного федерального округа, но и от издательств Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.

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Также «Печатный двор» посетят почетные гости: книжный обозреватель Дмитрий Гасин, критик и публицист Андрей Рудалев, писатель Илья Фаликов и другие.

Книги

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