Культура 14 февраля 2024, 11:17 Книгу «Петербургского дневника» о спорте в Ленинграде во время блокады отправили в Таганрог и Сербию

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Книгу «Вера в победу», выпущенную к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, отправили в библиотеки Сербии и Таганрога. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Сборник о том, как развивался спорт в блокадном Ленинграде, выпустили к знаменательной для Петербурга дате. Его издал «Петербургский дневник» совместно с архивным комитетом города и Общественным советом при комитете по физкультуре и спорту.

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Представители Таганрога и Сербии сами обратились к издателям с просьбой передать им экземпляры книг. Отправку приурочили к Международному дню книгодарения, 14 февраля.

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