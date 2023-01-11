Культура 11 января 2023, 19:18 Книги Толстого и Достоевского не опубликовали в приложении iBooks на русском языке Приложение iBooks опубликовало книги Толстого и Достоевского на английском языке Pxhere

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Приложение iBooks, которое принадлежит американской компании Apple Inc. и предназначено для чтения и хранения электронных книг, опубликовало рассказы российских писателей на английском языке. Пользователи из России стали занижать рейтинги классических произведений из-за отсутствия перевода.

В приложении в хиты всех времен в лидеры выбились две книги российских классиков. Речь идет об «Анне Карениной» Льва Толстого и «Идиоте» Федора Достоевского. Но книги опубликовали на английском языке без перевода на язык оригинала. Российских пользователей возмутило такое решение.

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«Ужасно, такое грубое неуважение к языку оригинала!» — высказался один из пользователей.

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Многие начали занижать рейтинги книг не из-за содержания, а из-за их отсутствия на русском языке.

«Нет книги на русском языке. Ставлю 1», — сказал еще один читатель.

Другой пользователь призвал занижать рейтинги не книгам, а самому приложению.

В ушедшем году в британской газете The Guardian вышла статья с призывами отменить русскую культуру. В посольстве России заявили, что этим материалом пытаются ввести читателей в заблуждение и манипулировать фактами. Дипломаты заверили, что статью подготовил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.