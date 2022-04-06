Книги о Гарри Поттере исчезнут из MyBook и «ЛитРес»

Цифровые версии книг о Гарри Поттере больше нельзя будет купить в российских сервисах «ЛитРес» и MyBook. Серию романов Джоан Роулинг о юном волшебнике уберут из каталогов 8 апреля. Об этом сообщили на сайте электронной библиотеки MyBook.

Скачать книги про Гарри Поттера еще не поздно. Но осталось всего три дня. В пятницу «Литрес» и МуВооk снимут всю цифровую поттериану с продажи по требованию правообладателя, на чье решение сервисы не могут повлиять.

Книги, приобретенные в «ЛитРес» до 8 апреля, никуда не пропадут, все файлы останутся. Их по-прежнему можно будет читать и в приложении, и на сайте, и в любой другой читалке.

В MyBook уже начатые книги этой серии можно будет дочитать в течение месяца, но по инициативе правообладателя и эту функцию могут отключить в любой момент.

Британские СМИ ранее сообщили, что фанаты поттерианы собрались снять свой сериал про Гарри Поттера с участием актеров-азиатов, темнокожих и трансгендеров.

Сама Роулинг в марте попала в новый скандал из-за обвинений в трансфобии.