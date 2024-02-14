Культура 14 февраля 2024, 11:14 Книги из петербургской библиотеки Маяковского отправят на ВДНХ в Москве

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Петербургская библиотека имени Маяковского планирует отправить книги на столичную выставку на ВДНХ в рамках акции «От сердца к сердцу, из рук в руки». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Акция, которую проведут с 20 по 25 февраля, приурочена к международному Дню книгодарения. Из петербургской библиотеки в Москву отправят 1,5 тысячи книг. Их будут ежедневно размещать на выставке на брендированном стенде по 250 штук. Посетители смогут взять любую понравившуюся книгу себе и не возвращать.

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