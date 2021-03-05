Книги Джоан Роулинг номинированы на литературную премию «Ясная поляна»
Сразу несколько книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере попали в лонг-лист международной престижной литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература».
Об этом рассказал председатель жюри премии Владимир Толстой, сообщил сайт kp.ru.
Номинированы произведения «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Дары Смерти».
А в длинный список в 2021 году вошли более 40 произведений. «Он формируется по представлению экспертов», — объяснил Толстой.
По мнению члена жюри премии Павла Басинского, упоминание книг Роулинг в лонг-листе смотрится «вполне органично».
Международная литературная премия «Ясная поляна» присуждается за лучшее художественное произведение, созданное в традиционной форме.
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