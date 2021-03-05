Книги Джоан Роулинг номинированы на литературную премию «Ясная поляна»

Сразу несколько книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере попали в лонг-лист международной престижной литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература».

Об этом рассказал председатель жюри премии Владимир Толстой, сообщил сайт kp.ru.

Номинированы произведения «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Дары Смерти».

А в длинный список в 2021 году вошли более 40 произведений. «Он формируется по представлению экспертов», — объяснил Толстой.

По мнению члена жюри премии Павла Басинского, упоминание книг Роулинг в лонг-листе смотрится «вполне органично».

Международная литературная премия «Ясная поляна» присуждается за лучшее художественное произведение, созданное в традиционной форме.

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