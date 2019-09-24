Книги бесплатно для всех. 14 пунктов буккроссинга откроют в парках Подмосковья

В подмосковных парках в этом году появится 14 пунктов обмена книгами. Развивать буккроссинг в регионе начало Министерство благоустройства области.

Источник фото: Министерство благоустройства Московской области

Буккроссинг — это свободный обмен бумажными книгами в оборудованных для этого точках. Как разъяснил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, идея буккроссинга проста: человек приносит уже прочитанную книгу и кладет ее на полку, чтобы бесплатно взять любую другую понравившуюся.

Михаил Хайкин пообещал, что до конца 2019 года в 14 подмосковных парках откроются точки буккроссинга.

Пункты обмена книгами уже появились в городском парке в Раменском, в Принарском парке Серпухова, в парке имени Гагарина в Шатуре и в парке Лазутиной в Одинцове.

Источник фото: Министерство благоустройства Московской области

Планируется появление точек буккроссинга в Воскресенске (Москворецкий парк), Реутове (Центральный парк), Егорьевске (парк «200 лет Егорьевску»), в городском парке Каширы, две точки появятся в Люберцах (Центральный парк и Наташинские пруды), в Ступине (парк имени Островского) и три точки в Одинцовском округе (парк КСЦ, городской парк Звенигорода и парк «Октябрь»).

Подборка книг в уличных буккроссингах впечатляюще разнообразная. Здесь каждый найдет книгу на свой вкус.

Ранее буккроссинг предполагал регистрацию книги на официальном сайте, внутрь книги помещалась информация, что она участвует в буккроссинге. Других участников движения предупреждали об оставлении книги в определенном публичном месте. В последнее время под буккроссингом подразумевается любой свободный обмен книгами в публичных местах.