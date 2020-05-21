Клип Unо группы Little Big набрал более 100 миллионов просмотров

Клип группы Little Big на песню Uno набрал более 100 миллионов просмотров на официальном канале песенного конкурса Евровидение-2020. Организаторы отметили, что ролик стал самым быстро набирающим популярность за всю историю канала.

Клип Uno опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения 12 марта. За 2,5 месяца ролик набрал свыше 100 миллионов просмотров и стал самым популярным среди клипов других участников этого года. В общей сумме все остальные видео набрали менее 70 миллионов просмотров. На втором месте после Little Big оказался ролик певицы из Азербайджана Эфенди с композицией «Клеопатра» — за это время его посмотрели около пяти миллионов раз.

Организаторы Евровидения поздравили российскую группу с успехом. Они сообщили, что рубеж в 100 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса до этого момента пересекали только один раз. Клип участницы Евровидения-2018 из Израиля собрал более 131 миллиона просмотров. Речь идет о песне Toy, которую исполнила Netta.

Евровидение-2020 не стали проводить в обычном формате из-за пандемии коронавируса. Вместо этого организаторы устроили онлайн-концерт. В нем приняли участие не только конкурсанты, которые должны были выступать в этом году, но и исполнители прошлых лет. Шоу получило название Eurovision: Europe Shine A Light («Евровидение: Европа сияет светом»).

Ранее стало известно, что новый клип группы Hypnodancer занял пятое место в рейтинге самых просматриваемых видео в мире на YouTube. На момент публикации материала он собрал почти 40 миллионов просмотров.