Клип «Take on me» от a-ha посмотрели миллиард раз на YouTube. Песне уже 37 лет

Несмотря на то, что постоянно появляются новые исполнители и хиты, классика не стареет. Песня «Take on me» норвежской группы a-ha вышла еще в далеком 1983 году, но клип на YouTube смотрят до сих пор. Просмотры перевалили за миллиард.

Музыкальный клип опубликовали в январе 2010 года. Сейчас под ним более миллиарда просмотров, более четырех миллионов лайков, и около 200 тысяч комментариев.

Как пишет ET Canada, автором видео стал режиссер Стив Бэррон. Съемочная группа трудилась над роликом, который длится четыре минуты, в течение 16 недель. В клипе можно увидеть, что реальная картинка объединена с нарисованной. Такая техника называется ротоскопирование.

Хит «Take On Me» вошел в альбом Hunting High and Low группы a-ha. Первый раз песню услышали в 1983 году жители Европы. Сначала композиция не получила большого успеха, но со временем обрела мировую популярность. Она заняла первую строчку в американском чарте Billboard Hot 100, а затем прокатилась по первым местам других рейтингов.