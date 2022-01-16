Клип Шнура про мусорный коллапс в Петербурге собрал за ночь почти миллион просмотров

Основателя группы «Ленинград» Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. За ночь он набрал почти миллион просмотров. Ролик опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах.

Съемки клипа на песню « Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади. Шнуров поет о том, что из-за большого скопления отходов люди просто не могут пройти по улице. В свойственной ему нецензурной манере лидер «Ленинграда» обыграл ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.

Однако пока выход клипа на такую актуальную тему не помог решить проблему с мусором.

Петербуржцы стали жаловаться на переполненные мусорные контейнеры в начале года. В городе началась мусорная реформа, в результате которой появился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стал «Невский экологический оператор». Однако жители города стали жаловаться на то, что мусорные площадки заполнены, а отходы не вывозят.

Кроме того, петербуржцы недовольны работой коммунальных служб, которые уже два месяца не могут почистить дороги и тротуары от снега, и возмущены бездействием властей.

Сотрудники Госжилинспекции Петербурга проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения обнаружили на 29% проверенных адресов, завели 55 административных дел.