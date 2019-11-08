Клип Реввы набрал 10 млн просмотров после премьеры

Новорожденный клип Артура Пирожкова — Александра Реввы — на песню «Она решила сдаться» за две недели после премьеры набрал более 10 миллионов просмотров. В ролике рассказана трогательная история любви Аладдина и принцессы, а помог им Галустян.

По сюжету клипа, в пустыне умирают от голода Аладдин и обезьянка Абу. Они как могут поддерживают друг друга и лепят из песка вкусное, но песком нельзя насытиться и утолить жажду. Под слоем песка Ревва находит старинную лампу со стершейся надписью.

Когда он потер лампу, из нее в облаке синего дыма выскочил джинн, очень похожий на Михаила Галустяна. Он исполнил три желания Пирожкова и Абу: подарил ковер-самолет, связку бананов, а в итоге Аладдин стал ровней принцессе, которую играет Наталья Горожанова. Клип заканчивается на жизнеутверждающей ноте. «Хеппи-энд», — гласят титры в конце ролика.

«За пару недель видеоклип #онарешиласдаться набрал 10 миллионов просмотров! Спасибо всем, кому пришлась по душе песня Антона Пустового — кстати, того самого автора [песни] „Цвет настроения синий“», — написал Ревва в Instagram.