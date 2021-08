Клип певца The Weeknd не покажут в кинотеатрах

Клип канадского музыканта The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на новую песню Take my breath планировали показать в кинотеатрах Imax перед новой частью боевика «Отряд самоубийц». Однако клип запретили к показу. О том, почему это произошло, написала «Газета.ru» со ссылкой на Variety.

Проблема заключается в «интенсивном стробоскопическом освещении». Такие спецэффекты могут повлиять на здоровье некоторых зрителей. Клип выложат в интернет 6 августа. Песня может войти в новый альбом исполнителя. «Если мой последний альбом — это поздняя ночь, значит, следующий — это рассвет», — рассказал музыкант.