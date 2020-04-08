Клип «Несчастного случая» о коронавирусе заставил россиян задуматься

На официальном YouTube-канале группы «Несчастный случай» был опубликован новый клип музыкантов под названием «Мир во время чумы». Он был записан дома, с помощью наушников, смартфона и метронома, и посвящен, естественно, пандемии коронавируса.

Пресс-служба лидера группы Алексея Кортнева сообщила РИА «Новости», что идея песни пришла к нему во время ее написания.

«Поначалу думал, что буду сочинять какую-то веселую песенку про коронавирус, но потом стали приходить сведения из Италии, Франции, Америки и как-то писать смешное совсем перехотелось. В результате получилась очень даже серьезная вещь», — сообщил фронтмен «Несчастного случая».

«Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется она. Не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы», — сказано в тексте песни.

Слова Кортнева заставили подписчиков задуматься, действительно, каким мы сделаем мир после чумы?

«Все правильно! Все что происходит не повод для бездействия. Обожаю вас ребята, спасибо что порадовали!» — написал один из комментаторов. Многие отметили, что партия ударника — шедевральна.

Клип собрал почти 11 тысяч просмотров и более 800 «лайков».