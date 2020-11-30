Клип на песню Виктории Цыгановой «Журавли» появился в Сети

По данным информагентства, музыку к песне написала Марина Лангинен, а стихи сочинила Галина Заренкова. В основу клипа положена история дочери, которая вспоминает свою маму и детские годы.

Роль главной героини исполнили сразу три артистки — Паулина Ключарева, Светлана Афанасьева и Татьяна Шепелева. В свою очередь Леонид Капельницкий исполнил роль младшего брата, а роль мамы — Анна Снытько.