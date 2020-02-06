Клип на песню Redemption Song вышел к 75-летию Боба Марли

Для создания клипа авторы использовали три тысячи оригинальных рисунков, которые перетекают один в другой, следуя сюжету песни. На экране появляются традиционные образы, свойственные растафарианству и панафриканизму: лев в короне, египетские символы, сфинксы и так далее. Сам Боб Марли играет на гитаре, наполненной цветами.

«Из истории рабства и Ямайки, растафарианской культуры, наследия пророков, а также личной жизни Боба, мы проводим аудиторию в путешествие через аллегории и представления», — сказали художники.

Песня Redemption Song вышла в 1980 году на последнем альбоме артиста Uprising («Восстание»).

Поклонники артиста весь год будут отмечать день рождения своего кумира. На YouTube появятся материалы об артисте, к которым раньше публика не имела доступа. Речь идет о фото, видео, неизвестных песнях артиста. С 1 по 3 мая в Калифорнии сыновья Марли Зигги и Стивен устроят музыкальный фестиваль Beachlife в его честь.