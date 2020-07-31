facebook_pixel
    31 июля 2020, 05:08

    Клип Лободы и Pharaoh задизлайкали на YouTube

    Кирилл Фролов

    Клип украинской певицы Светланы Лободы и российского рэпера Pharaoh за несколько часов набрал больше дизлайков, чем лайков на YouTube. В ролике на песню Boom Boom снялись Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и другие участники.
    Клип Лободы и Pharaoh задизлайкали на YouTube

    На видео с пометкой «18+» девушки танцуют перед жюри, а уменьшенный рэпер Pharaoh поет о сексе рядом с гигантской любительницей БДСМ. Лобода поет: «Детка хочет boom-boom», подставляя вместо «детка» разные имена.

    Пользователи неоднозначно отнеслись к клипу. На момент написания заметки его посмотрели 260 тысяч раз, 10 тысяч пользователей поставили лайк, 13 тысяч — дизлайк.

    «Выглядит, как большой рофл. Жаль, что несмешной и кринжовый», — комментирует Alexander Lapaev.

    «Когда самоизоляция не пошла на пользу», — добавляет Денис Зубрилкин.

    «Какая-то эмитация Little Big», — считает Viktoriya Malikova.

    В феврале пользователей удивил клип Лободы на песню «Новый Рим». Там все начинается с падения летающей тарелки, из которой выходит инопланетное существо и хватает людей. Затем оно превращается в Лободу.

    Новости SMI.FM