Клип Лободы и Pharaoh задизлайкали на YouTube

Клип украинской певицы Светланы Лободы и российского рэпера Pharaoh за несколько часов набрал больше дизлайков, чем лайков на YouTube. В ролике на песню Boom Boom снялись Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и другие участники.

На видео с пометкой «18+» девушки танцуют перед жюри, а уменьшенный рэпер Pharaoh поет о сексе рядом с гигантской любительницей БДСМ. Лобода поет: «Детка хочет boom-boom», подставляя вместо «детка» разные имена.

Пользователи неоднозначно отнеслись к клипу. На момент написания заметки его посмотрели 260 тысяч раз, 10 тысяч пользователей поставили лайк, 13 тысяч — дизлайк.

«Выглядит, как большой рофл. Жаль, что несмешной и кринжовый», — комментирует Alexander Lapaev.

«Когда самоизоляция не пошла на пользу», — добавляет Денис Зубрилкин.

«Какая-то эмитация Little Big», — считает Viktoriya Malikova.

В феврале пользователей удивил клип Лободы на песню «Новый Рим». Там все начинается с падения летающей тарелки, из которой выходит инопланетное существо и хватает людей. Затем оно превращается в Лободу.