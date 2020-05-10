Клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран мира

Новый клип группы Little Big на песню Hypnodancer попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом участники коллектива рассказали в Instagram.

«Клип Hypnodancer попал в тренды YouTube 26 стран! Спасибо всем за поддержку!» — написали представители коллектива.

Видео занимает 13-е место во вкладке «В тренде» в российском YouTube.

В клипе участники Little Big грабят подпольное казино. Солист Илья Прусикин забирается на стол для игры в покер и начинает танцевать. Так он отвлекает внимание, пока другие музыканты выносят деньги. Клип получился в стиле танцевальных композиций 1990-х.

К съемкам вновь присоединился фронтмен The Hatters Юрий Музыченко, до этого он участвовал при записи Uno.

Музыкальный ролик опубликовали на официальном канале группы 8 мая. К 12 мая его посмотрели более 12 миллионов раз.