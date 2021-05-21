Клип группы Duran Duran создали при помощи искусственного интеллекта
Музыкальный клип британской группы Duran Duran создали при помощи искусственного интеллекта под названием Huxley. Видео на песню Invisible стало доступно зрителям на YouTube, написала «Экономика сегодня».
Уточняется, что в записи композиции принимал участие гитарист Blur Грэм Коксон.
Живая премьера трека пройдет 23 мая на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. Песня войдет в 15-й студийный альбом группы Future Past, который презентуют 22 октября.