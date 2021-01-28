Клинцевич рассказал о подвиге девочки-снайпера в войне с нацистами

Она успела убить 62 нацистких солдатов. Шанину дважды приставили к ордену Славы, а также наградили медалью «За Отвагу». Клинцевич рассказал, что она многое сделала для победы над нацизмом.

«Важно помнить, что делала эта 20-летняя девочка-снайпер, сколько спасла жизней наших солдат. Ведь роль снайперов в тот период была огромной. Снайперские взвода, роты порой останавливали атаки целых полков, снижая тем самым накал сражений и защищая наших бойцов», — заявил он.

Шанина погибла в 1945 году, за несколько месяцев до победы.