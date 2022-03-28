Клеветникам России. Безруков поддержал спецоперацию стихотворением Пушкина

Народный артист России Сергей Безруков высказался о своем отношении к специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которую в настоящее время проводит РФ. Он сделал это строками стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России». Видео опубликовано в Telegram-канале артиста.

«Гений Пушкина невозможно подвергнуть сомнению. Но мне, как человеку, которому посчастливилось воплотить его образ в кино и на сцене, всегда импонировали еще и человеческие качества поэта. А особенно его смелость быть верным себе и защищать свои идеалы. Как в этом, столь созвучном современной истории стихотворении», — пояснил Безруков.

Стихотворение «Клеветникам России» было написано Пушкиным в 1831 году в ответ на антироссийские высказывания в парламенте Франции. Поэт снабдил свое произведение виграфом на латыни Vox et praeterea nihil, что означает «пустые слова».

«Потому что одно дело, когда мы сами решаем свои проблемы, и совсем другое, когда в это вмешиваются другие страны, не знающие ни нашей истории, ни культуры», — отметил Безруков.

Актер привел в пример письмо поэта другу Вяземскому, в котором Пушкин отмечает, что для России «мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским».

Ранее художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, актер и режиссер Константин Хабенский заявил, что не планирует покидать Россию. Хабенский подчеркнул, что планирует развиваться в своей профессии на территории РФ. По его словам, у него много творческих планов, связанных со страной.