Клаве Коке запретили нецензурную брань на тюменском концерте

Певице Клаве Коке во время концерта в Тюмени придется обойтись без матерных слов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В заведении «Бульвар Бар», где 8 апреля состоится выступление артистки, рассказали, что из репертуара Коки будут исключены нецензурные слова, чтобы на концерт могли попасть подростки.

«В связи с многочисленными просьбами наших гостей и большим спросом на билеты у подростков мы изменили ограничения возрастной категории на 12+ (ранее было 18+ — Прим. ИА Ura.ru)», — рассказало руководство «Бульвар Бара».

По данным информагентства, несовершеннолетних зрителей будут пускать на выступление лишь в сопровождении родителей. Отмечается, что корреспондентам не удалось получить оперативного комментария от PR-службы певицы.

На прошлой неделе белорусский артист Тима Белорусских признал свою вину в хранении наркотиков. В начале года его задержали в одном из игровых клубов Минска. При себе у него оказались запрещенные вещества.

«Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети интернет приобрели опасное наркотическое средство — гашиш — массой более 1,96 грамма», — уточнили правоохранители.