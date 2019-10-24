Клад с вековой историей нашли на крыше музея в Ленинградской области

Рабочие обследовали чердак музея-усадьбы Павла Щербова и открыли тайник с полным пакетом документов и личными вещами художника. Там также лежали его наброски и фамильные печати.

«Это были самые важные документы в жизни человека. Это метрическая выписка, аналог свидетельства о рождении, заграничный паспорт, документы о дворянстве его, его отца, завещание, документы о выездах за границу», — отметила научный сотрудник музея-усадьбы Александра Журавлева.

По предположениям сотрудников, тайник создан в революционные годы. Художник скрывал свое дворянское происхождение от новых властей.

«Можно предположить два варианта: либо человек спрятал документы для последующей эмиграции из страны, либо он опасался, что они как-то его скомпрометируют, поскольку они подтверждали его социальный статус и благосостояние», — заявила сотрудник музея.

Она добавила, что альбом с набросками художника относят к ранним работам Павла Щербова, поэтому он наиболее ценен.

Теперь находкам предстоит пройти государственную экспертизу.