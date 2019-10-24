  • Клад с вековой историей нашли на крыше музея в Ленинградской области

    24 октября 2019, 18:31

    Ольга Ситникова

    Реставраторы обнаружили тайник известного художника-карикатуриста в Гатчине, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Рабочие обследовали чердак музея-усадьбы Павла Щербова и открыли тайник с полным пакетом документов и личными вещами художника. Там также лежали его наброски и фамильные печати.

    «Это были самые важные документы в жизни человека. Это метрическая выписка, аналог свидетельства о рождении, заграничный паспорт, документы о дворянстве его, его отца, завещание, документы о выездах за границу», — отметила научный сотрудник музея-усадьбы Александра Журавлева.

    По предположениям сотрудников, тайник создан в революционные годы. Художник скрывал свое дворянское происхождение от новых властей.

    «Можно предположить два варианта: либо человек спрятал документы для последующей эмиграции из страны, либо он опасался, что они как-то его скомпрометируют, поскольку они подтверждали его социальный статус и благосостояние», — заявила сотрудник музея.

    Она добавила, что альбом с набросками художника относят к ранним работам Павла Щербова, поэтому он наиболее ценен.

    Теперь находкам предстоит пройти государственную экспертизу.