Китайцы оставили тысячи отзывов на российский фильм до его выхода. И его изменили

Китайцы оставили тысячи отзывов на российский фильм «Кома» до его выхода в стране. Студия Turbo Film Corporation, которая получила права на прокат киноленты, перемонтировала фильм.

Китайские зрители начали писать рецензии на «Кому» еще до ее официального выхода в стране, сообщил портал ScreenDaily. Они оставили более 20 тысяч обзоров на картину на сайте Douban, который является аналогом IMDb и «КиноПоиска». Их мнения о слишком сложном сюжете и медленном темпе фильма и заставили прокатчика внести изменения.

Над исправлениями Turbo Film Corporation работала около четырех месяцев. За это время, указано в материале, студия переделала порядка 80% диалогов, встроив в фильм некоторые неиспользованные материалы. Его хронометраж со 111 первоначальных минут уменьшен до 95. Называется фильм в этой версии «Суперпространство» (Super Space).

«Оригинальный фильм рассказывает о концепции сновидений. В нашей адаптированной версии мы показали три параллельных измерения, включили научные элементы вроде темной энергии, темной материи и компьютерного интерфейса, которым пользуются при помощи мозга. Китайская команда использовала российский материал, чтобы рассказать новую историю», — подчеркнул глава студии Turbo Film Corporation Цзинь Цай.

Один из продюсеров «Комы» Гевонд Андреасян заявил «КиноПоиску», что ему не понравилась новая версия. В фильме, заметил он, ничего не переснимали — просто сократили.

«Я отношусь к этому не особо хорошо, но выбора нет: это китайский рынок и его правила. Я смотрел новую версию, и это немного другое кино. <…> Я лично отношусь к ней плохо и считаю, что наша картина была лучше. <…> Представители компании сказали, что кино слишком умное и его надо упростить. Я не считаю, что упрощение — это хорошо», — заявил продюсер.

Тем не менее в Turbo Film Corporation надеются выпустить «Кому» / «Суперпространство» на 10 тысячах экранов. Если картина понравится зрителю, то киностудия рассчитывает выпустить вместе с российскими партнерами сиквел.

«Кома» стала режиссерски дебютом Никиты Аргунова, одного из креативных продюсеров «Защитников». В российском прокате картина провалилась, собрав 151 миллион рублей при бюджете в 250 миллионов.

В Китае показ фильма должен был начаться летом 2020-го. Из-за пандемии прокат отложили, но китайские зрители смотрели отрывки «пиратской» версии на TikTok.