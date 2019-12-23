Китайское Патриаршее Подворье привлечет новых волонтеров в 2020 году

Сотрудники подворья и студенты МФТИ поставили совместные цели на будущий год. Участие волонтеров потребуется весной 2020 года при реставрационных работах в трех поездках.

Кроме того, планируется провести более 10 экскурсий по культурно-историческим местам в окрестностях Золотого Кольца для иностранных студентов МФТИ и других вузов.