    23 декабря 2019, 17:36

    Китайское Патриаршее Подворье привлечет новых волонтеров в 2020 году

    Ирина Нагайникова

    Китайское Патриаршее Подворье в Голутвине при храме святителя Николая планирует использовать презентации в вузах и храмах, а также объявления и видео с соцсетях и СМИ для привлечения новых волонтеров. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

    Сотрудники подворья и студенты МФТИ поставили совместные цели на будущий год. Участие волонтеров потребуется весной 2020 года при реставрационных работах в трех поездках.

    Кроме того, планируется провести более 10 экскурсий по культурно-историческим местам в окрестностях Золотого Кольца для иностранных студентов МФТИ и других вузов.