Китайское Патриаршее Подворье привлечет новых волонтеров в 2020 году
Китайское Патриаршее Подворье в Голутвине при храме святителя Николая планирует использовать презентации в вузах и храмах, а также объявления и видео с соцсетях и СМИ для привлечения новых волонтеров. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Сотрудники подворья и студенты МФТИ поставили совместные цели на будущий год. Участие волонтеров потребуется весной 2020 года при реставрационных работах в трех поездках.
Кроме того, планируется провести более 10 экскурсий по культурно-историческим местам в окрестностях Золотого Кольца для иностранных студентов МФТИ и других вузов.