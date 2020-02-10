Киркоров побывал на «Оскаре» и привез фотографию с Брэдом Питтом

Гость церемонии премии «Оскар» Филипп Киркоров успел сфотографироваться с Брэдом Питтом. Американский актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды… в Голливуде».

Источник фото: Instagram

Фотографию Киркоров выложил в свой Instagram в stories. Брэд Питт выглядит на снимке уставшим, но воодушевленным — наконец-то и у него есть собственный «Оскар». Но еще более воодушевленным выглядит российский поп-король. Киркорову удалось сделать фото с мировой знаменитостью.

Другая знаменитость, правда, от Киркорова убежала. Леонардо ДиКаприо не стал фотографироваться с российским певцом и боком затесался в толпе зрителей.

Киркорова сопровождала актриса и модель Алиса Лобанова. Она не стремилась сфотографироваться с голливудскими звездами, но с Киркоровым много и с удовольствием позировала, все время поправляя прическу и улыбаясь.

Вручение престижной премии прошло в 92 раз. Мастера кинематографа собрались для церемонии 9 февраля.