Кирилл Серебренников снял Ивана Дорна в своем новом фильме

«То, что Ваня — замечательный драматический артист, я почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна именно работа артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал», — отметил Серебренников.

Режиссер рассказал, что предложил певцу «избавиться от имиджа шоумена».

«У нас в фильме „Петровы в гриппе“ он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино», — пояснил Серебренников.

В свою очередь, Иван Дорн напомнил, что последние пять лет не снимался «ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов». По его словам, это связано с неудачным опытом работы в кино.

«Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое будущее как актера», — уточнил Дорн.

Оператор киноленты — Влад Опельянц. Он уже работал Серебренниковым над фильмом «Лето» и получил за эту картину итальянскую премию имени Джанни Ди Венанцо.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — сенсация литературы в последние годы. В 2018 году произведение удостоили премии «Национальный бестселлер».