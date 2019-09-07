Кириенко оценил одинцовский музей под открытым небом

Музей современного искусства под открытым небом открыли в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа. Художники представили свое творение заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Об этом сообщили на Instagram-странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Источник фото: Instagram-аккаунт пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Микрорайон превратили в музей под открытым небом за месяц. Реализовать проект удалось благодаря поддержке губернатор Московской области Андрея Воробьева.

Расписывали стены более 80 уличных художников из 26 стран мира. Более 50 фасадов многоэтажек, технических сооружений и школ превратились в произведения искусства.

На одном из фасадов расположился самый большой в России портрет Юрия Гагарина. Над его созданием работали известные художники Jorit, TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio.

Автором проекта выступил Дмитрий Левочкин, руководитель областного фонда поддержки и развития современного искусства. Он получил президентский грант в размере 9,4 миллиона рублей.

Музей Сергею Кириенко представили художники вместе с вице-губернатором Московской области Натальей Виртуозовой и вице-губернатором Московской области — руководителем администрации губернатора Михаилом Кузнецовым. Также на презентации присутствовала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.