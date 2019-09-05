Кира Найтли рассказала о съемках в триллере «Опасные секреты»

«Ведомости»: российские власти захотели узнать, что смотрят в Рунете Подробнее

Кира Найтли исполнила в фильме главную роль. Она рассказала, что некоторые актеры приходили на съемочную площадку даже ради трех строчек текста. Как заявила актриса, она работала с «очень удивительным актерским составом» и «необыкновенной группой».

Актриса призналась, что во время съемок она вместе с коллегами осознала важность истории. Сюжет основан на реальных событиях, но никто из съемочной группы не помнит, как их освещали в СМИ в свое время. Тем не менее этот случай достоин стать неотъемлемой частью современной истории, заявила Кира Найтли. По этой причине она чувствует, как важно донести эту историю до зрителей и помочь ей попасть в книги по истории.

По мнению звезды, рассказанная в фильме история — о совести и морали.

«Я думаю, что эта история задает очень серьезные вопросы. Похоже, что в наших спецслужбах нет места людям с совестью. Это нормально?» — отметила Кира Найтли.

По ее словам, кинокартина призвана усомниться в морали правительства. В связи с этим актриса задалась вопросом: действительно ли комфортно жить, зная о власти, которой обладают правительства?

Фильм «Опасные запреты» вышел в российский прокат 5 сентября. В основе триллера лежит история сотрудницы британской разведки Кэтрин Ган. Девушка обнародовала засекреченное электронное письмо, с помощью которого рассказала о незаконном вторжении в Ирак правительств США и Великобритании. Главная героиня и ее адвокаты пытаются оправдаться в суде. Однако девушку обвиняют в нарушении Закона о государственной тайне.