Киножурнал «Хочу все знать!» вернется на телевидение

Советский киножурнал «Хочу все знать!» снова начнут показывать. Первый выпуск выйдет 1 июня. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», уже готовы 36 новых выпусков. Длительность каждого выпуска 12 минут, они будут включать в себя по три сюжета. В день премьеры выйдут сразу три серии. Песню для новой заставки программы исполнила певица Монеточка.

На советском телевидении киножурнал начали показывать в 1957 году. Он просуществовал до 2009 года.

Ранее страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев появился на шоу «Модный приговор», которое он раньше вел.

Зайцев начал вести программу в 2007 году, но в 2009 году он оставил шоу. Его сменил историк моды Александр Васильев. Отмечается, что в студии «Модного приговора» также появились коллеги и друзья знаменитого кутюрье. Гостьями шоу стали диктор Анна Шатилова и фигуристка Наталья Бестемьянова.

Также телеведущая и певица Ольга Бузова станет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии. Бывшей ведущей «Дома-2» настолько понравилось это предложение, что она решила поехать в республику пораньше и лично взялась за отбор участников.