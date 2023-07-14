Культура 14 июля 2023, 11:32 «Киновыходные» пройдут в парке «Зарядье» в Москве Заммэра Москвы Сергунина: «Киновыходные» пройдут в «Зарядье» к юбилеям Высоцкого и Гайдая Сайт мэра и правительства Москвы

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Культурная программа «Киновыходные» пройдет 15 и 16 июля в парке «Зарядье». Она будет посвящена двум юбилеям — 85-летию артиста Владимира Высоцкого и 100-летию режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Во время обоих дней, с 12:00 до 23:00, жители и гости Москвы смогут насладиться театрализованными представлениями и показами любимых фильмов.

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Субботняя программа будет называться «Москва. Кино. Высоцкий». У входа в медиацентр покажут иммерсивный спектакль «Парень из соседнего двора», который воссоздаст атмосферу жизни маленького московского дворика с песнями под гитару и игрой в домино. В «Заповедном посольстве» исполнят несколько композиций по мотивам музыкальной сказки «Алиса в Стране чудес».

В березовой роще участники презентации «Высоцкий и мода» оживят образы самого Высоцкого и его супруги Марины Влади. Напротив парящего моста установят арт-объект «Стена Высоцкого».

Кроме того, на сцене большого амфитеатра состоится музыкально-познавательная лекция и концерт. А в импровизированном кинотеатре «Под стеклянной корой» покажут фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В воскресенье начнется программа «Разговор со счастьем», посвященная Леониду Гайдаю. На территории медиацентра будет присутствовать настоящая съемочная площадка с гримерами и костюмерами. Любой желающий, прошедший кастинг, сможет сняться в известных сценах фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» или «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Для гостей подготовят юмористическую программу «Комедия и жизнь» и дефиле «Мода в фильмах Гайдая». Также будет работать тематическая фотозона, вдохновленная картинами режиссера. Помимо этого, на концерте «Разговор со счастьем» прозвучат известные песни из фильмов режиссера.

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