Культура 25 ноября 2022, 16:22 Киновселенные со своими супергероями в ближайшие годы появятся в России Гендиректор СТС Акопов: в России начали работать над своими вселенными про супергероев YouTube

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В России в ближайшие годы появится своя супергеройская киновселенная. Об этом рассказал заместитель гендиректора медиахолдинга «Национальная медиа группа» по развлекательному вещанию, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов. Его процитировал ТАСС.

Работа над созданием отечественной кновселенной про супергероев уже началась. По словам Акопова, Россия способна делать подобные фильмы. Многие в индустрии кино понимают, что такие истории востребованы, сказал гендиректор СТС.

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«Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время, российские супергеройские истории — это обязательно произойдет», — сообщил Акопов во время выступления на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь».

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Глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров пояснил, что в России не хватает литературы, по которой можно выстроить киновселенную. Он отметил, что такие мастодонты, как DC и Marvel, имеют свою фундаментальную историю, основанную на книгах и комиксах.

Продюсер, генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин подтвердил, что российские киноистории про супергероев действительно появятся. Однако он подчеркнул, что отечественная линия может не приобрести такой же масштаб, как американская, из-за сложностей перевода и особенностей культуры.