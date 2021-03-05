Киновселенная «Гарри Поттера» расширится на один фильм

Еще один фильм появится в кинофраншизе о юном волшебнике Гарри Поттере. На это намекнул руководитель американской компании WarnerMedia Джейсон Килар, сообщил CinemaBlend.

«Есть такая маленькая вещь под названием „Гарри Поттер“, которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в ее историях есть много веселья и потенциала», — отметил он.

Однако делиться подробностями Килар отказался. Теперь фанаты истории о волшебниках надеются, что это будет прямое продолжение приключений Гарри Поттера.

Вселенная о волшебном мире зародилась более 20 лет назад, написала «ФедералПресс». Помимо восьми основных фильмов уже отсняли два спин-оффа про магических животных «Фантастические твари». Зрители ждут выхода третьего фильма, премьера которого должна состояться 14 июля 2022 года. Также недавно появились новости о создании сериала по вселенной «Хогвартс», который запустят на сервисе HBO Max.