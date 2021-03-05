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    05 марта 2021, 13:19

    Киновселенная «Гарри Поттера» расширится на один фильм

    Алена Макаренко

    Еще один фильм появится в кинофраншизе о юном волшебнике Гарри Поттере. На это намекнул руководитель американской компании WarnerMedia Джейсон Килар, сообщил CinemaBlend.

    Киновселенная «Гарри Поттера» расширится на один фильм

    «Есть такая маленькая вещь под названием „Гарри Поттер“, которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в ее историях есть много веселья и потенциала», — отметил он.

    Однако делиться подробностями Килар отказался. Теперь фанаты истории о волшебниках надеются, что это будет прямое продолжение приключений Гарри Поттера.

    Вселенная о волшебном мире зародилась более 20 лет назад, написала «ФедералПресс». Помимо восьми основных фильмов уже отсняли два спин-оффа про магических животных «Фантастические твари». Зрители ждут выхода третьего фильма, премьера которого должна состояться 14 июля 2022 года. Также недавно появились новости о создании сериала по вселенной «Хогвартс», который запустят на сервисе HBO Max.