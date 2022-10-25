Киновед Шпагин рассказал, что оставалось за кадром советского кино | 360°

Культура 25 октября 2022, 11:20 Киновед Шпагин рассказал, что оставалось за кадром советского кино Киновед Шпагин: были моменты, когда актер Ливанов срывал съемки «Шерлока Холмса» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Кинокритик, журналист, киновед Александр Шпагин в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал о малоизвестных фактах, которые остались за кадром советского кино.

По словам эксперта, мало кто знает о неприязни, которая существовала между режиссером Игорем Масленниковым и актером Василием Ливановым.

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«Постепенно, как это часто бывает на долгих проектах, люди просто начали уставать друг от друга. Ливанов, как человек с резким, импульсивным характером, скажем так, начал уставать первым», — рассказал кинокритик.

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Актер пытался проявлять свои режиссерские навыки на «Шерлоке Холмсе». Были моменты, когда артист просто срывал съемки картины из-за разногласий с кинематографистом.

«Заканчивали они работу над картиной „Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается“ уже из последних сил», — добавил Шпагин.

Конфликты случались и на съемках «12 стульев» между актером Арчилом Гомиашвили и режиссером Леонидом Гайдаем. Также были разногласия у Гайдая с Моргуновым на стадии завершения картины «Кавказская пленница», однако все они в итоге разрешились, заключил кинокритик.