Киновед Наталья Венжер скончалась в Москве

Киновед Наталья Венжер скончалась в собственной квартире в Москве. Ей было 88 лет, сообщил РЕН ТВ.

Уточняется, что женщина несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. День и место прощания с киноведом пока не известны, написал сайт «Политика сегодня».

Венжер является автором большого числа статей и брошюр. Работы посвящены отечественной анимации. Также она написала книгу «Сотворение фильма».

Наталья Яковлевна занималась исследовательской работой в области производства и проката анимационных картин. Также она защитила диссертацию по теме «Коммуникативные возможности современной мультипликации».