Киновед Москвина-Ященко рассказала, какие фильмы смогут заменить Голливуд в нашем прокате

Американское кино практически полностью пропадет из российского проката, однако российскому зрителю может понравиться южно-корейское или китайское кино, считает киновед Татьяна Москвина-Ященко. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

Кино Восточной Азии может оказаться близким россиянам, считает специалист.

«Там высокий класс профессионализма и аттракциона. А вот европейцы любят играть с формой. Но нашему зрителю этого мало — ему хочется сопереживать. Поэтому русская школа кино с самого начала ориентировалась на психологизм», — отметила она.

Российские продюсеры сейчас нацелены на блокбастеры, которые тоже могли бы потеснить американские в российском прокате, добавила Москвина-Ященко.