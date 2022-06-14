Киновед Москвина-Ященко рассказала, как российским кинотеатрам выйти из кризиса

Российский кинопрокат остался без большей части зарубежных фильмов. В этой ситуации нужно работать со зрителями, чтобы люди продолжали ходить в кино, рассказала «Парламентской газете» консультант Гильдии киноведов Союза кинематографистов РФ Татьяна Москвина-Ященко.

«Важна точная и яркая реклама, предсеансовая работа. Грамотные анонсы, качественные аннотации, вступительное слово киноведов. Встречи с творческой группой», — сказала киновед.

Специалист добавила, что российские кинотеатры могли бы обратить внимание на российское документальное кино, которое очень многообразно.

«Это огромное поле для деятельности. А госструктуры должны помогать таким инициативам», — сказала она.