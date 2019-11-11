  • Киноцентру «Соловей» дадут второй шанс

    11 ноября 2019, 13:15

    Александра Ломейко

    Киноцентр «Соловей» продолжит свое существование после закрытия. Его руководство договорилось об использовании бренда с сетью кинотеатров «Каро». На ее площадках сохранятся репертуарная сетка и ценовая политика киноцентра.
    Киноцентру «Соловей» дадут второй шанс

    О подписании соглашения о сотрудничества газете «Ведомости» рассказали президент «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей.

    Условия, на которых «Каро» разрешено использование бренда, стороны раскрывать не стали. По словам Юрия Соловья, киноцентр прекратит свою работу 2 декабря.

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    «Соловей», расположенный на Красной Пресне, является популярной среди столичных любителей кино площадкой. Зрителя он радует арт-хаусом и фильмами пролонгированного проката. Рекордно долго в киноцентре показывали «Амели» — картина шла здесь 37 месяцев.

    Киноцентр считается крупнейшим в Восточной Европе кинотеатром по количеству кинозалов: их в «Соловье» 24. Ежегодно в нем реализуют 1,6 миллиона билетов.