Кинотеатры в России перед сеансом начали показывать ролики о пожарной безопасности

В России в кинотеатрах перед сеансом зрителям начали проводить инструктаж о мерах безопасности при возникновении пожара. Новые правила действуют с 1 января.

«Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов», — сказано в постановлении.

В видео- и аудиоматериалах зрителей должны информировать о порядке их действий в случае возникновения пожара, а также о направлениях эвакуационных путей и выходов.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Действовать он будет до 31 декабря 2026 года.

Ранее Фонд кино определился, какие пострадавшие от пандемии кинотеатры и кинокомпании получат финансовую поддержку. Федеральные субсидии получат 699 организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.

О помощи кинотеатрам и киностудиям в конце ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 4,2 миллиарда рублей на поддержку киноотрасли.