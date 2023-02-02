Культура 02 февраля 2023, 04:13 Кинотеатры предложили не штрафовать за показ фильмов без прокатного удостоверения Сенаторы предложили не штрафовать кинотеатры за показ фильмов без прокатного удостоверения Unsplash

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Кинотеатрам захотели разрешить показывать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения. Законопроект о введении моратория на штрафы разработал комитет Совета Федерации по экономической политике. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас за показ фильма без прокатного удостоверения штрафуют на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастает от 100 до 200 тысяч. Также кинотеатр могут обязать закрыться на срок до 90 суток.

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«Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье „Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм“ в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран», — пояснили авторы законопроекта.

Они отметили, что принятие документа поможет сохранить отрасль без выделения из бюджета дополнительных денег в качестве поддержки. Еще инициатива поможет избежать сокращений сотрудников в кинотеатрах. Показ иностранных фильмов обеспечит пополнение бюджета за счет налогов и других платежей.